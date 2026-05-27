Bayramda İstanbul Nefes Aldı! Trafiğin Yerini Sessizlik Aldı

İstanbulluların bir kısmının bayram tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek üzere şehirden ayrılmasıyla metropolde trafik yoğunluğu, en düşük seviyeye geriledi.Bayram sabahı işe gidenler ve bayram namazı için camilere giden vatandaşlar dışında yollar boş kaldı.Hafta içi mesai saatlerinde aşırı yoğunluğun oluştuğu Cevizlibağ bölgesindeki E-5 kara yolunda trafik oluşmadı.Bayram ziyaretlerinin başlaması ve vatandaşların dışarı çıkmasıyla birlikte, öğle saatlerinden itibaren trafik yoğunluğunun artması bekleniyor.