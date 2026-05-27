Antalya'da Bayram Tatili Başladı! Sahiller Doldu Taştı

Kurban Bayramı, camilerde kılınan sabah namazının ardından başladı.Tatilcilerin gözde noktalarından Antalya, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı'nda renkli görüntülere ev sahipliği yapıyor.Dün itibarıyla Antalya'ya yoğun araç girişleri başlarken, erken davrananlar çoktan sahillere akın etti.Hava sıcaklığının 30 dereceyi aştığı kentte nem oranı yüzde 50 seviyelerinde ölçülürken, deniz suyu sıcaklığı ise 25 dereceye ulaştı.Sabah erken saatlerden itibaren sahile gelen tatilciler, denizin ve güneşin tadını çıkarmaya başladı.Kurbanlık ve bayram ziyaretleriyle ilgili işlerini tamamlayan vatandaşlar ise öğle saatlerinde özellikle Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.Sahilde bazı tatilciler güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları serinlemek için denize girdi.Çocuklar kum ve su oyunlarıyla eğlenceli vakit geçirirken, su sporları yapanlar renkli görüntüler oluşturdu.Bazı aileler ise sahil bandında kahvaltı yaparak bayramın keyfini çıkardı.Sahildeki yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.