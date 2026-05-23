İstanbul’da hafta sonuna Etnospor damgası! Geleneksel sporlar, aile etkinlikleri ve Dimash konseri

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kapılarını ziyaretçilere açan 8. Etnospor Kültür Festivali, üçüncü gününde de geleneksel sporları, kültürel mirası ve aile etkinliklerini aynı atmosferde buluşturdu. Festival alanında gün boyunca atlı spor gösterilerinden güreş müsabakalarına, çocuk atölyelerinden kültür çadırlarına, sahne performanslarından ikram alanlarına kadar geniş bir program ziyaretçilerle buluştu. Hafta sonunun başlamasıyla birlikte yoğun ilgi gören festivalde, farklı yaş gruplarına hitap eden etkinlikler gün boyu devam ederken akşam programında dünyaca tanınan sanatçı Dimash sahne alacak.Festivalin cumartesi programında atlı spor gösterileri günün en dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı. Atlı Cirit gösterisiyle başlayan etkinliklerde Audaryspak/Atlı Güreş, Tenge Ilu, Kökbörü, Kuşbegilik ve Tazy Dogs Shows gibi geleneksel sporlar ziyaretçilerden ilgi gördü. Günün ilerleyen saatlerinde atlı okçuluk, akrobasi ve savaş sanatları gösterileri de izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı.Atlı sporlar sahasında sergilenen gösteriler, Türk dünyasının ve farklı coğrafyaların kadim spor geleneklerini festival atmosferine taşıdı. Atatürk Üniversitesi Atlı Cirit ekibinin gösterisi de programda yer alarak geleneksel spor kültürünün genç kuşaklara aktarılmasına katkı sundu.Festival kapsamında güreş alanları da gün boyunca hareketli anlara sahne oldu. Yağlı Güreş Sahası'nda Kapışmalı Aba Güreşi, Karakucak Güreşi, Aşırtmalı Aba Güreşi, Kuşak Güreşi, Şalvar Güreşi, Sülipats, Ripka ve Lapta gibi farklı geleneksel güreş türleri izleyiciyle buluştu.Uluslararası ve Geleneksel Güreş Sahası'nda ise Pagliacci, Zorkhana, Italian Walking Stick Fencing, Galkynysh Jigit Group, Qurash, Alysh, Chidaoba ve Lucta Italica gösterileri gerçekleştirildi. Farklı ülkelerden gelen ekiplerin performansları, festivalin kültürlerarası buluşma yönünü öne çıkardı.Festivalin ailelere yönelik programları da günün yoğun ilgi gören etkinlikleri arasında yer aldı. Aile Çadırı'nda Musti Kusti, Saniye Bencik Kangal, Kemal Sayar, Sakarya Belediyesi Kukla Gösterisi ve Ömer Demirbağ ziyaretçilerle buluştu. Çocuklar ve aileler için hazırlanan programlar, festivalin yalnızca spor ve sahne gösterilerinden ibaret olmadığını; aynı zamanda eğitici, kültürel ve sosyal bir buluşma alanı sunduğunu gösterdi.Festival alanında çocuklara özel hazırlanan atölyeler de gün boyunca devam etti. Farklı yaş gruplarına göre planlanan etkinliklerde Ahşap Kitap Ayracı Atölyesi, Akvaryum Tasarımı Atölyesi, Ahşap Vazo Tasarımı Atölyesi, Tuval Boyama Atölyesi ve Kuş Evi Tasarımı Atölyesi gerçekleştirildi.Çocuk Obası, çocuk oyun alanları ve şenlik alanları, ailelerin festival boyunca en çok vakit geçirdiği noktalar arasında yer aldı. Geleneksel çocuk oyunları ve sanat atölyeleriyle çocuklar hem eğlendi hem de kültürel mirasın farklı yönlerini deneyimleme fırsatı buldu.Gün boyu süren atlı spor gösterileri, güreş etkinlikleri, kültür tanıtımları, çocuk programları ve sahne performanslarının ardından festivalin üçüncü günü Dimash konseriyle tamamlanacak. Akşam saatlerinde sahne alacak ünlü Kazak şarkıcı Dimash, festival alanını dolduran ziyaretçilere unutulmaz bir müzik deneyimi yaşatacak.8. Etnospor Kültür Festivali, geleneksel sporları, kültürel değerleri, aile ve çocuk etkinliklerini aynı çatı altında buluşturarak İstanbul'da hafta sonuna renk kattı. Festival, ücretsiz etkinlikleriyle farklı yaş gruplarından ziyaretçileri ağırlamayı sürdürdü.