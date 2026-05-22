Uluslararası piyasalardan Emlak Konut'a rekor talep! 650 milyon dolarla tamamlandı

Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı olan Emlak Konut, uluslararası sermaye piyasalarındaki ilk sukuk ihracını 21 Mayıs itibarıyla başarıyla tamamladı.5 yıl vadeli ve ABD doları cinsi gerçekleştirilen ihraç, Körfez ülkeleri ve İngiltere başta olmak üzere uluslararası nitelikli kurumsal yatırımcılardan yoğun ilgi gördü.Başlangıçta hedeflenen baz tutarın yaklaşık 3,8 katına ulaşan ve 1 milyar 850 milyon doların üzerinde talep toplayan işlem kapsamında, 100'e yakın nitelikli kurumsal yatırımcının katılımıyla ihraç büyüklüğü tavan tutar olan 650 milyon dolar olarak gerçekleşti.Elde edilen güçlü talep Emlak Konut'un uluslararası finans piyasalarındaki güçlü konumunu ve yatırımcıların Türkiye ekonomisine duyduğu güveni bir kez daha ortaya koydu.