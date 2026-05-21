VİOP’ta Haziran Vadeli Endeks Kontratı Güne Yükselişle Başladı

Piyasa Açılış Verileri ve SeyirBorsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeks kontratı, güne önceki normal seans kapanışına göre %0,22 değer kazancıyla 16.550,00 puandan başladı.Dünkü Performans: Normal seansı %0,28 artışla 16.513,00 puandan kapatan kontrat, yükseliş ivmesini akşam seansına da taşıyarak 16.585,00 puana kadar ulaştı.Küresel Etki: Orta Doğu'daki tansiyonun düşmesi ve beklentileri aşan Nvidia bilançosu, küresel ölçekte risk iştahını destekleyen temel unsurlar oldu.Gündem ve Veri AkışıYatırımcılar bugün dünya genelinde açıklanacak olan PMI (Satınalma Yöneticileri Endeksi) verilerine odaklanmış durumda. Analistler, hem yurt içi hem de yurt dışı veri trafiğinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını öngörüyor:Yurt İçi: Finansal hizmetler güven endeksi takip edilecek.Yurt Dışı: İmalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI verileri gündemin odağında.