Meta çalışanlarının yüzde 10'unu işten çıkardı

Teknoloji devinde işten çıkarmalar...Sosyal medya uygulamalarının dev şirketi konumunda yer alan Meta'nın, şirket genelinde yüzde 10'luk bir işten çıkarma dalgası başlattığı öğrenildi.Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, etkilenen çalışanlara teşekkür ederken yapay zekanın önemini vurguladı.Çalışanlara 2026 yılında ek bir işten çıkarma dalgası beklenmediği güvencesini veren Zuckerberg, geleceğe yönelik vizyonunu da paylaştı.Şirket, işten çıkarmaların yanı sıra 7 bin çalışanını yapay zeka birimlerine yönlendiriyor.Zuckerberg, 'Ancak başarı garanti değil' uyarısında bulunarak yapay zekanın dönemin en önemli teknolojisi olduğunu ve bu alana öncülük eden şirketlerin gelecek nesli şekillendireceğini ifade etti.Geçen ay yaklaşan işten çıkarmalara dair sızan bilgiler, Meta yöneticilerinin 2026 yılı ilk çeyrek kazanç raporu öncesinde yaklaşık yüzde 10'luk bir tenkisata hazırlık yapıldığını açıklamasına neden oldu.Şirketin nisan ayındaki iç yazışmasında ayrıntıları paylaşılan yeniden yapılanma, yaklaşık 8 bin çalışanın işten çıkarılmasını ve boş olan yaklaşık 6 bin pozisyonun doldurulmamasını kapsıyor.Yapılanma kapsamında işten çıkarılan personele çarşamba günü bilgilendirme yapıldı.Meta nisan ayında, yüksek bileşen fiyatları ve gelecekteki kapasiteyi destekleyecek ek veri merkezi maliyetleri nedeniyle 2026 yılı sermaye harcamalarını 125 milyar ile 145 milyar dolar arasına yükselttiğini duyurdu.Sektörün son derece dinamik bir dönemden geçtiğini belirten Zuckerberg, şirketi yetenekli insanların en büyük etkiyi yaratabileceği bir yer haline getirmek için dönüştürdüklerini kaydetti.Ayrılan çalışanlara minnettar olduğunu belirten Zuckerberg, süreçte istedikleri kadar şeffaf olamadıklarını ve bu durumun üzerinde çalışılması gerektiğini ekledi.ABD'de işten çıkarılan çalışanlara, kıdem sürelerine bağlı olarak dört aylık maaşın yanı sıra ek tazminat ödenecek.Ayrıca sağlık sigortası ve göçmenlik durumları için de destek sağlanması öngörülüyor.