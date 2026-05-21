Burhan Güzel İçin Valilik Onaylı Yardım Kampanyası Başlatıldı

İstanbul'da geçirdiği talihsiz bir ateşli silah yaralanması sonucu ortopedik engelli kalan 27 yaşındaki Burhan Güzel'in yeniden ayağa kalkabilmesi ve sağlığına kavuşabilmesi için İstanbul Valiliği onaylı resmi bir yardım kampanyası başlatıldı.Tedavi süreci için gerekli olan ve yurt dışından getirilecek Epidural Stimülasyon (omurilik pilli) cihazı ve ilgili tedavi masraflarını karşılamak amacıyla ailesi ve yakınları tarafından hayata geçirilen kampanya, hayırseverlerin desteğini bekliyor.İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yürürlüğe konan kararla, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu uyarınca kampanyaya resmi onay verildi. Engin Güzel, Burhan Güzel ve Hatice Güzel'den oluşan sorumlu kurulun başvurusu üzerine, 06.05.2026 tarihli makam oluru ile 1 yıl süreli yardım toplama izni tanındı.Kampanyanın şeffaf ve denetlenebilir bir şekilde yürütülmesi amacıyla Valilik tarafından iki resmi memur denetçi olarak görevlendirildi. Kampanya kapsamında hedeflenen toplam yardım miktarının 64.000,00 Dolar olduğu açıklandı.'Birlikte İyileşeceğiz' mottosuyla paylaşılan kampanya afişinde, Burhan Güzel'in tedavi sürecine katkıda bulunmak isteyen vatandaşlar için Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. nezdinde açılan resmi hesap numaraları paylaşıldı.Sorumlu kurul ve aile üyeleri, yapay uzuv ve teknolojik tedavi imkanları sayesinde Burhan'ın yeniden sağlığına kavuşabileceğini belirterek, 'Her katkı, bir adım daha iyileşmeye vesile olur. Desteğiniz için teşekkür ederiz' çağrısında bulundu.