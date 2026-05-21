Altın fiyatlarında düşüş sürüyor!

Spot altın sabah saat 08:00 itibarıyla yüzde 0,1 düşüşle 4540 dolardan işlem görüyor.Gram altın yüzde 0,05 düşüşle 6657 TL'den alıcı buluyor.Spot gümüş ise yüzde 0,2 düşüşle 75,73 dolar seviyesinde.ABD Başkanı Trump'ın barış görüşmelerinde son aşamaya gelindiğini açıklaması ile ABD ile İran arasındaki çatışmaların sona ereceğine yönelik umutlar arttı.Buna karşın 10 yıllık ABD tahvil faizlerinin yüzde 0,3 yükselmesi ve yüksek seyreden enerji fiyatlarının enflasyon baskısı yaratması nedeniyle sınırlı düşüşte. Altın fiyatları yüksek faiz ortamında güvenli liman cazibesini yitiriyor.ABD İran savaşı nedeniyle dünya petrol ticaretinin yüzde 20'sinin gerçekleştiği Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması petrol ve nakliye fiyatlarını artırdı. Artan fiyatların küresel enflasyonu tetiklemesinden korkuluyor.Uzmanlar ABD Merkez Bankası Fed'in ise enflasyon baskısı nedeniyle bu yıl beklenen faiz indiriminin gelecek yıla ötelenebileceğini konuşuyor. Fed yetkilileri de enflasyonun seyrine göre faiz artırımının da gündeme alınabileceğinin sinyalini veriyor. Bu durumun altın fiyatlarını etkileyebileceği belirtiliyor.