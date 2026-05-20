VİOP’ta Haziran Vadeli Endeks Kontratı Güne Yatay Başladı

Pazartesi Kapanışı: Haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izleyen kontrat, normal seansı %2,18 değer kaybıyla 16.467,00 puandan kapattı.Akşam Seansı: Akşam saatlerinde gelen alımlarla kayıplarının bir kısmını telafi eden endeks, 16.583,00 puan seviyesine yükseldi.Günün Açılışı: Yeni güne ise önceki normal seans kapanışının hemen üzerinde, %0,02 artışla 16.470,00 seviyesinden giriş yaptı.Küresel piyasalarda, artan tahvil getirilerinin şirket değerlemeleri üzerinde yarattığı baskı nedeniyle negatif bir atmosfer hakim. Yatırımcılar bugün özellikle iki kritik gelişmeye odaklanmış durumda:Fed Toplantı Tutanakları: ABD Merkez Bankası'nın gelecek dönem para politikasına dair ipuçları aranacak.Nvidia Bilançosu: Teknoloji devinin açıklayacağı veriler, sektör genelindeki risk iştahını belirleyecek.Teknik Seviyeler ve Veri GündemiAnalistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi enflasyon verileri ve Fed tutanaklarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını öngörüyor.Teknik Analiz Seviyeleri:Dirençler: 16.600 ve 16.700 puanDestekler: 16.400 ve 16.300 puan