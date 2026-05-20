Malatya'daki deprem sırasında müşteri dükkanı terk etti: Kendisi yerinden kıpırdamadı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından 3 yılı aşkın zaman geçti.11 ili etkileyen depremler sonrası, devlet millet el ele yaralar sarıldı, şehirler yeniden ayağa kaldırıldı.Ancak fay hatları üzerinde yer alan ülkenin coğrafi konumu nedeniyle deprem riski, sık sık kendini artçılarla hatırlatıyor.Son olarak Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, 5.6 büyüklüğünde ve yerin 7 km derinliğinde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), afete ilişkin detayları aktarırken, depremin çevre illerde de hissedildiği aktarıldı.Malatya'nın yanı sıra çevre iller Adıyaman, Elazığ, Erzincan, Kahramanmaraş ve Sivas'ta da hissedildi.Ekipler, depremin herhangi bir olumsuzluğu neden olup olmadığının tespiti için saha taraması başlattı.Paniğe neden olan depremde, sarsıntıyla birlikte vatandaşlar ev ve iş yerlerinden sokaklara çıkıp, açık alanlarda beklemeye başladı.Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtilirken Kahramanmaraş'ı da sallayan depremde, bir dükkanın görüntüleri medyaya yansıdı.Deprem anları, bir müşterinin bulunduğu boya dükkanının güvenlik kamerasıyla kaydedildi.Sarsıntının hissedilmesiyle müşteri dükkandan çıkarken, iş yeri sahibinin rahat tavrı dikkat çekti.Yerinden kıpırdamayan ve masada oturmaya devam eden dükkan sahibinin görüntüleri şaşkınlık yarattı.