Malatya'daki deprem sırasında müşteri dükkanı terk etti: Kendisi yerinden kıpırdamadı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem Kahramanmaraş'ta da hissedildi. Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı. O anlarda müşterisi dışarı çıkan iş yeri sahibi, yerinden kalkmadı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından 3 yılı aşkın zaman geçti.
11 ili etkileyen depremler sonrası, devlet millet el ele yaralar sarıldı, şehirler yeniden ayağa kaldırıldı.
MALATYA'DA 5.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ
Ancak fay hatları üzerinde yer alan ülkenin coğrafi konumu nedeniyle deprem riski, sık sık kendini artçılarla hatırlatıyor.
Son olarak Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, 5.6 büyüklüğünde ve yerin 7 km derinliğinde deprem meydana geldi.
ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), afete ilişkin detayları aktarırken, depremin çevre illerde de hissedildiği aktarıldı.
Malatya'nın yanı sıra çevre iller Adıyaman, Elazığ, Erzincan, Kahramanmaraş ve Sivas'ta da hissedildi.
HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMADI
Ekipler, depremin herhangi bir olumsuzluğu neden olup olmadığının tespiti için saha taraması başlattı.
Paniğe neden olan depremde, sarsıntıyla birlikte vatandaşlar ev ve iş yerlerinden sokaklara çıkıp, açık alanlarda beklemeye başladı.
DEPREM ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA
Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtilirken Kahramanmaraş'ı da sallayan depremde, bir dükkanın görüntüleri medyaya yansıdı.
Deprem anları, bir müşterinin bulunduğu boya dükkanının güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
MÜŞTERİ KAÇTI, O KALDI
Sarsıntının hissedilmesiyle müşteri dükkandan çıkarken, iş yeri sahibinin rahat tavrı dikkat çekti.
Yerinden kıpırdamayan ve masada oturmaya devam eden dükkan sahibinin görüntüleri şaşkınlık yarattı.
