Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem!

SON DAKİKA... Malatya Battalgazi'de sabah 09.00'da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa gibi çevre illerden de hissedildi.İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, depremin ardından yaptığı açıklamada 'Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde, saat 09.00'da 5,6 büyüklüğünde ve Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa illerimizde de hissedilen bir deprem meydan gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun' bilgisini paylaştı.Malatya Valisi Seddar Yavuz,tüm Malatya ve civarındaki illere geçmiş olsun dileklerini iletti. Saha tarama çalışmalarının devam ettiğini anlatan Yavuz, 'Şu ana kadar bir olumsuzluk ihbarı almadık. Arkadaşlarımız sahada tarama çalışması yapıyor. Herkese geçmiş olsun, Allah böyle afetleri kimseye yaşatmasın' diye konuştu.