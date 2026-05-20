Adana’da kurban pazarı sular altında kaldı

Adana'da sabah saatlerinde etkisini artıran kuvvetli yağış, günlük yaşamı olumsuz etkilerken Kurban Bayramı öncesi hazırlıkların yapıldığı hayvan pazarlarını da vurdu. Seyhan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde kurulan pazar alanı, kısa sürede suyla dolarak kullanılamaz hale geldi.Yağmurun şiddetiyle birlikte çadırların bir kısmı çökerken besiciler, hayvanlarını kurtarmak için büyük çaba harcadı.Meteoroloji'nin uyarılarının ardından başlayan sağanak yağış, pazar alanında ciddi su birikintilerine yol açtı. Alanın büyük bölümünün çamur ve suyla kaplanması nedeniyle hem satıcılar hem de vatandaşlar hareket etmekte güçlük çekti.Hayvanların bir kısmının su ve çamur içinde kaldığı görülürken besiciler, hayvanlarını daha güvenli alanlara taşımaya çalıştı.Yaşanan mağduriyetin en çarpıcı görüntülerinden biri ise bir besicinin gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatması oldu. Çadırının yıkıldığını belirten kurban satıcısı İbrahim Kaplan, yaşanan duruma tepki gösterdi.Kaplan, çizmesini çıkarıp çorabını sıkarak pazar alanındaki suyun seviyesini göstermeye çalıştı ve “Rezillik içindeyiz, mallarımız telef oluyordu.” diyerek yetkililerden yardım istedi.Besici Kaplan, yoğun yağış nedeniyle çadırlarının zarar gördüğünü ve büyük maddi kayıpla karşı karşıya kaldıklarını belirtti. Yağmur suyunun pazar alanını tamamen kapladığını ifade eden Kaplan, altyapı yetersizliğine dikkat çekti.Diğer besiciler de benzer şekilde zor durumda kaldıklarını, hayvanlarını korumakta güçlük çektiklerini dile getirdi.Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yaşanan sel baskını, besicilerin satış hazırlıklarını da sekteye uğrattı. Pazar alanının kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle birçok satıcı zarar gördü.Vatandaşlar ve besiciler, pazar alanındaki altyapı eksikliklerinin giderilmesi ve benzer durumların tekrar yaşanmaması için yetkililere çağrıda bulundu.