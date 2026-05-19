Altın Güne Nasıl Başladı? İşte Detaylar...
Altında hareketlilik devam ediyor. Gram altın ne kadar oldu?
Son 2 ayın en sert düşüşünü yaşayan altın dün toparlanma eğilimi göstermişti. Haftayı yükselişle açan altın 19 Mayıs Salı günü yine düşüşe geçti. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 19 Mayıs 2026 altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.661,87
Satış: 6.662,72
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10.837,00
Satış: 10.924,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 21.667,00
Satış: 21.833,00
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 42.855,33
Satış: 43.707,88
