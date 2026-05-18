AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek çarpıcı açıklamalarda bulundu! “Özgür Özel'den hâlâ kayıtlarla alakalı ses yok”

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz Tv'de yayınlanan Sürmanşet programında, açıklamalarda bulundu.AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in konuşmalarından satır başları:MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANI'NA 45 YIL HAPİS CEZASI'Burada 32 saatlik bir görüntü olduğunu söyleyen, bu görüntüleri izlediğini söyleyen, bunları kamuoyuyla paylaşacağını söyleyen Özgür Özel'den hala bu kayıtlarla alakalı ses yok. Mahkeme sonuçlandı. Vatandaşın gözünün içine baka baka yalan söyleyen bu kişiler, hala bu kasetleri getirip burada bir teslim etmediler. 32 saatlik görüntü izlemişti ya 10 saat içerisinde. Nerede bu görüntüler? Demek ki aziz vatandaşımıza ciddi bir yalan söylendi ve bu yalanlar da bugün ortaya çıkmış oldu. Tabii ki bu mahkemenin kararıdır. Saygı duymak zorundayız. Demek ki baklava kutularını götürmüşler. Bu da böylelikle ispatlanmış oldu.''Bu davalar nasıl siyasi olabilir? Baklava kutusunun içini kim doldurdu? Baklava kutusunun içinde yanında da bir tane içki hediye getirdiler. Aleni olarak bu paralar verilirken ortada değil miydi bu iş? Yani gözümüzle gördüğümüze de inanmamamızı istiyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi maalesef bir kılıf bulmuş. Ne olursa olsun buna 'siyasi' diyerek kurtarmaya çalışıyor.'TUNÇ SOYER YİNE CEMİL TUGAY'I HEDEF ALDI!'Burada diyor ki 'Tutuklanmalarının sebebi Sayın Cemil Tugay'ın hazırlattığı iç denetim raporlarıydı.' diyor. Bunu söyleyen kim? Tunç Soyer. Ayrıca bakın burada çok enteresan bir ibare daha var. 'Türkiye ve CHP tarihinde eşi benzeri görülmemiş bu muhbirlik hikayesinin sadece geçen akşamki bölümünü sizlerle paylaşacağım.' Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir dönem önceki belediye başkanı, şu andaki mevcut bulunan Cemil Tugay'ı muhbirlikle suçluyor. Şimdi bu davaya nasıl siyasi bir dava diyebilirsiniz?''Mevcut İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı, bir önceki belediye başkanı şu anda cezaevinde, diyor ki 'Gitti savcılığa bizim hakkımızda iç denetim raporlarını, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi ve biz bu yüzden şu an içerideyiz.' diyor. Aziz milletimize sormak istiyorum. Bu dava nasıl siyasi bir dava olabilir?''Şikayet eden CHP'li, gören CHP'li. Bununla alakalı, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın harekete geçmesinden rahatsız olan yine CHP'li. Peki ne yapacak adalet sistemi? Yani Cemil Tugay'ın bir şikayeti varsa, bununla alakalı bir iç denetim raporlarını başsavcılığa sunmuşsa, bununla ilgili ne yapması gerekiyor İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızın? Bu konunun üstünü mü kapatması gerekiyor? Harekete geçmesi gerekiyor. Lütfen elimizi vicdanımıza koyarak konuşalım. Cumhuriyet Halk Partisi kendi içindeki yaşanan bu meseleleri, siyasi bir olay gibi kalkıp da otobüs üstlerinden mikrofonlarını eline alarak Özgür Özel konuşma yapmayacak. Ya çağır o zaman önce sen kendi belediye başkanına sor kardeşim. Bu adam burada bir yanlış yapmış. Sen de niye gittin bunu ihbar ettin diye eğer bir hesap soracağın kişi varsa kendi içerisinde bu konuları Cumhuriyet Başsavcılığı'na intikal ettiren Cemil Tugay'a sorun o zaman hesabı. Doğru mu? Ki Cemil Tugay burada ne yanlış yapmış? Allah aşkına sormak istiyorum. Yani ben Cemil Tugay'ı savunacak birisi değilim. Ama içerideki yanlış gördüğü bir meseleyi iç denetim raporlarıyla tespit ettirmiş ve bunu savcılığa bildirmiş. Bu mu suç? Bu konudan dolayı peki neden AK Parti suçlanıyor? AK Parti hiç kimseyi şikayet etmedi. Muhbirlik yaptığını söyledikleri isim, Muhbirlik hikayesini anlatacağım dediği isim, Cemil Tugay. Ve burada 'Tutuklanmalarının sebebi, Sayın Cemil Tugay'ın hazırlattığı iç denetim raporlarıydı.' diyor. Bunu diyen Tunç Soyer. Artık Cumhuriyet Halk Partililer şunu bir görsünler, hem kendiniz şikayet edip hem de sonra kendiniz tutuklanıp, suçu AK Parti'ye atamazsınız. Böyle bir saçmalık olamaz.'ÖZEL, YALIM'IN KENDİSİNE ALDIĞI SAAT İÇİN 'ÇAKMA' DEDİ!'Yani saat çakma diye mi kabul etmedin? Saat orijinal olsa kabul mü edecektin? Savunma şekline bakın 'Bana çakma bir saat almış. Onu da kabul etmedim zaten.'diyor. 'Bana, sen nasıl saat alabilirsin' demiyor da 'Bana çakma bir saat almış da kabul etmedim.' diyor. Adam da diyor ki 'Ben saat aldım, koluna taktım.' diyor. 'Çanta aldım eşine, kızına.' diyor. Efendim soruyorum çakma olmasa takacak mıydın? Allah'ını seversen bu bir. İkincisi ya hani sizin bir cebinizden alınıyordu da devletin öbür cebine giriyordu ya nasıl olsa hazineden para alıyordunuz. Şimdi 'Özkan Yalım bizi kandırdı' diyorsun. 'Arabamla ilgili belediyeden ödemiş meğerse parayı' diyorsun. Önceden bildiğini söylüyordun bu işi. Önceden bildiğini söylerken bir hafta sonraki grup toplantısına nasıl bu insan bu kadar döndü?''170 bin euro'yu sen Uşak Belediyesi'nden ödet, sonra da de ki 'Özkan bizi kandırmış.' Ya Özkan sizi niye kandırmış mesela? Ne yapmış kandırarak? Senin arabanı VİP'e mi çevirmiş?''Özkan Yalım, talimat verdiğini söylüyor. Zaten kendisinin talimatı olduğu ilk konuşmasından belli. İlk konuşmasında ne diyor? 'Bir cebinden alır bir cebine koyarsın. Ne olacak ki...' diyor. Evet. Ne oldu? Ne değişti? Bu milletin gözünün içine baka baka söylediğiniz yalanlar işte böyle patlar. Ben söylemiyorum arkadaş. Bunların hepsini söyleyen adam Özkan Yalım.'ŞABAN SEVİNÇ, ÖZKAN YALIM'I YERDEN YERE VURDU'Buradan şunu sormak istiyorum. Adam kaç dönem milletvekiliği yapmış? Rezil bir adam öyle mi? Ee niye milletvekiliği yapmış CHP'de? Sizin pisliklerinizi ortaya saçınca adam bir anda rezile döndü değil mi? Ben Özkan Yalım'ın zaten burada savunucu değilim. Beni hiç ilgilendirmiyor. Zaten düzgün bir adam olmuş olsaydı bu Uşak Belediyesi'ndeki yolsuzluklarla vesairelerle anılmazdı. Devletin zaten arabasının parasını götürüp, kendi genel başkanının arabasında VİP araba yapmak için zaten peşkeş çekmezdi. Ben zaten düzgün olmadığını düşünenlerdenim. Ama bugün düşünenlerden değilim, önceden beri öyle düşünüyordum zaten.''Burada şu soruyu sormak lazım, Siz CHP olarak sizin hakkınızda konuşana kadar bu adam niye kötü değildi? Şimdi mi anladınız Sizin VİP arabalarınızı nasıl yaptığını ortaya saçınca, kurultay paralarını nasıl verdiğini ortaya saçınca, lağımınız patlayıp pislikleriniz ortaya dökülünce işler değişti değil mi? İşte gerçekten bu da CHP'nin başka bir yüzüdür. Bunu da görmek lazım.'AYRINTILAR GELİYOR...