Barajlarda Sevindiren Artış! Yaz Öncesi Kritik Veriler Açıklandı

Megakent, kış döneminde yaşadığı ciddi hidrolojik kuraklığın ardından derin bir nefes aldı.İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) 17 Mayıs itibarıyla paylaştığı resmi veriler, son aylarda etkili olan periyodik yağışların kentin su havzalarına can suyu olduğunu gösterdi.Kasım ve aralık aylarında yüzde 20 barajının da altına inerek kriz sinyalleri veren ortalama doluluk oranı, mayıs ortası itibarıyla yüzde 71.46 seviyesine kadar tırmandı.İSKİ’nin ölçümlerine göre, kentin farklı bölgelerindeki baraj havzalarında yağış miktarına bağlı olarak değişken tablolar ortaya çıktı.Anadolu Yakası'ndaki havzalar doluluk oranlarında başı çekerken, Avrupa Yakası'ndaki bazı lokal barajlar ise nispeten geride kaldı.Kentin en yüksek doluluk oranına ulaşan havzası yüzde 96.25 ile Elmalı Barajı oldu.Onu, kentin devasa su depolarından biri olan yüzde 95.38 dolulukla Ömerli Barajı izledi.Yağış rejiminden bu dönemde yeterince faydalanamayan Istrancalar Barajı ise yüzde 33.24 doluluk oranıyla kentin su seviyesi en düşük havzası olarak kayıtlara geçti.İSKİ’nin açıkladığı güncel doluluk oranları şöyle:Yüzde 65.79Yüzde 55.2Yüzde 91.92Yüzde 96.25: Yüzde 33.24Yüzde 56.12Yüzde 56.3Yüzde 44.55Yüzde 59.26Yüzde 95.38