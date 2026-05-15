Bursa'da Yolcular Dehşeti Yaşadı! Muavin Yola Savruldu

Bursa'da seyir halindeki yolcu otobüsünün bariyerlere çarpıp lastiğinin patlaması sonucu korku dolu anlar yaşandı. Kazada kopan kapıdan düşen muavin yaralanırken, yolcular büyük panik yaşadı.Kazanın ardından yaşanan en kritik an ise otobüsün kapısının zarar görmesiyle meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle kopan kapı nedeniyle muavin araçtan dışarı düştü ve yaralandı.Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kaza sırasında otobüste bulunan yolcular büyük korku yaşarken, bazı yolcuların hafif şekilde sarsıldığı ancak genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Ekipler, yolcuları güvenli alana alarak kontrollü şekilde tahliye etti.Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan muavin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun takip edildiği bildirildi.Kazayla ilgili jandarma ve polis ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, otobüsün teknik durumu ve sürücünün ifadesi mercek altına alındı.