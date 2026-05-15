Boğaz Çift Yönlü Kapatıldı! Deniz Trafiğinde Kritik Gelişme

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden İstanbul Boğazı hakkında önemli açıklama...Açıklamaya göre, Ukrayna açıklarında drone saldırısına uğrayan Kamerun bayraklı Marquise adlı ticari İstanbul Boğazı'ndan geçirilmesi planlanıyor.Bu süreçte, geminin kontrolsüz bir risk oluşturmaması ve olası tehlikelerin önlenmesi amacıyla Kıyı Emniyeti'ne ait römorkörler refakat sağlayacak.Açıklamada, geminin boğazdan geçişi sırasında hem deniz trafiğinin güvenliğinin sağlanması için geçici bir düzenlemeye gidildiği belirtildi.Bu kapsamda, İstanbul Boğazı'ndaki transit gemi trafiği çift yönlü olarak geçici süreyle askıya alındı.Yetkililer, bu tür özel durumlarda Boğaz'ın dünyanın en yoğun ve stratejik su yollarından biri olması nedeniyle güvenlik önlemlerinin en üst seviyede uygulandığını vurguladı.Geminin geçişi tamamlandıktan sonra, deniz trafiğinin kademeli olarak yeniden normale dönmesi bekleniyor.