Boğaz Çift Yönlü Kapatıldı! Deniz Trafiğinde Kritik Gelişme
Ukrayna açıklarında drone saldırısına uğrayan Kamerun bayraklı Marquise isimli ticari gemi, kıyı emniyetine ait romörkörler tarafından İstanbul Boğazından geçirileceği için boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alındığı belirtildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden İstanbul Boğazı hakkında önemli açıklama...
Açıklamaya göre, Ukrayna açıklarında drone saldırısına uğrayan Kamerun bayraklı Marquise adlı ticari İstanbul Boğazı'ndan geçirilmesi planlanıyor.
RÖMORKÖRLER REFAKET EDECEK
Bu süreçte, geminin kontrolsüz bir risk oluşturmaması ve olası tehlikelerin önlenmesi amacıyla Kıyı Emniyeti'ne ait römorkörler refakat sağlayacak.
Açıklamada, geminin boğazdan geçişi sırasında hem deniz trafiğinin güvenliğinin sağlanması için geçici bir düzenlemeye gidildiği belirtildi.
GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI
Bu kapsamda, İstanbul Boğazı'ndaki transit gemi trafiği çift yönlü olarak geçici süreyle askıya alındı.
Yetkililer, bu tür özel durumlarda Boğaz'ın dünyanın en yoğun ve stratejik su yollarından biri olması nedeniyle güvenlik önlemlerinin en üst seviyede uygulandığını vurguladı.
KADEMELİ OLARAK NORMALE DÖNECEK
Geminin geçişi tamamlandıktan sonra, deniz trafiğinin kademeli olarak yeniden normale dönmesi bekleniyor.
