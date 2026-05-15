Ayberk Gezer ilk şarkısıyla gönülleri fethetti

Türk müziğinin genç isimlerinden Ayberk Gezer, ilk single çalışması “Bil Ki Değişmez” ile müzikseverlerin karşısına çıktı. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Çalgı Bölümü'nde hem lise hem üniversite eğitimini başarıyla tamamlayan sanatçı, yıllardır biriktirdiği sahne ve prodüksiyon tecrübesini ilk profesyonel projesine taşıdı.Söz ve müziği Ayberk Gezer'e ait olan “Bil Ki Değişmez”, bahar mevsiminin taze enerjisini ve aşkın ilk kıpırtılarını sıcak bir anlatımla dinleyiciye aktarıyor. Şarkı, duygusal atmosferi ve akılda kalıcı melodik yapısıyla dikkat çekti.Dinleyiciden tam not alan şarkı tüm dijital müzik platformlarında, video klibi ise sanatçının YouTube kanalında yayınlandı.