Altında Düşüş Üstüne Düşüş! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

Haftaya düşüşle başlayan altın haftanın son işlem gününde de büyük değer kaybı yaşadı. ABD’de beklentileri aşan enflasyon verileri piyasaları sarsarken; dolar endeksi ve tahvil getirilerindeki tırmanış da altını büyük oranda etkiledi. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 15 Mayıs 2026 altın fiyatları...Alış: 6.761,97Satış: 6.762,87Alış: 10.938,00Satış: 11.048,00Alış: 21.876,00Satış: 22.089,00Alış: 43.617,00Satış: 44.036,00Alış: 4.614,10Satış: 4.614,73