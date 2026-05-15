Altında Düşüş Üstüne Düşüş! Gram Altın Ne Kadar Oldu?
Küresel piyasalardaki hareketlilik haftanın son işlem gününde de devam ediyor.
Haftaya düşüşle başlayan altın haftanın son işlem gününde de büyük değer kaybı yaşadı. ABD’de beklentileri aşan enflasyon verileri piyasaları sarsarken; dolar endeksi ve tahvil getirilerindeki tırmanış da altını büyük oranda etkiledi. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 15 Mayıs 2026 altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.761,97
Satış: 6.762,87
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10.938,00
Satış: 11.048,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 21.876,00
Satış: 22.089,00
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 43.617,00
Satış: 44.036,00
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 4.614,10
Satış: 4.614,73
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.761,97
Satış: 6.762,87
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10.938,00
Satış: 11.048,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 21.876,00
Satış: 22.089,00
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 43.617,00
Satış: 44.036,00
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 4.614,10
Satış: 4.614,73