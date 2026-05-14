Siirt'te Yürek Burkan Olay! Eşekten Düştü Hayatını Kaybetti!

Eruh ilçesinde bindiği eşekten düşerek metrelerce sürüklenen 12 yaşındaki Bedirhan Güneş, başını taşa çarpması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Eruh ilçesinde dün akşam 12 yaşındaki Bedirhan Güneş, dengesini kaybederek eşekten düştü.Bu sırada eli hayvanın yularına dolanan Güneş, metrelerce sürüklenip başını taşa çarparak ağır yaralandı.İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Güneş, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Bedirhan Güneş, acil serviste doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.Güneş'in cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.