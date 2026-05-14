Şantiyede Yangın! Çok Sayıda Araç Küle Döndü

Hatay'da konteyner yatakhanede çıkan yangında alevlerin sıçradığı 8 araç yanarak kullanılmaz hale geldi.

Ekleme: 14.05.2026 - 12:45 Güncelleme: 14.05.2026 - 12:48 / Editör: Fehmi Öztürk
Şantiyede Yangın! Çok Sayıda Araç Küle DöndüYangın, Samandağ ilçesi Kurtderesi Mahallesi'nde bulunan şantiye alanında Ali Acar İnşaat şirketine ait konteyner yatakhanede yaşandı. İşçilerin bulunduğu konteyner yatakhane gece saatlerinde alevlere teslim oldu.

Kısa sürede yükselen alevler, yatakhanenin önünde bulunan park halindeki araçlara sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında alevler, yatakhane önünde park halinde bulunan araçlara sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken 8 araç kullanılmaz hale geldi. Yangında alevlere teslim olan araçlar, tanınmaz hale gelerek adeta demir yığınını andırdı.

Yangında araçlar kullanılamaz hale geldiğini ifade eden Bünyamin Kızıldağ, 'Gece saat 04.00 sıralarında sese uyandık. Baktık her yer yanıyor. Yangında araçlarımız yandı ve hiçbiri kullanılamaz halde. Allah'tan şükür can kaybımız yok, tek tesellimiz o' dedi.