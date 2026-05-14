İSKİ Son Verileri Paylaştı! Yaz Öncesi Gözler Barajdaydı

Megakentte yer yer etkili olan yağışların ardından İstanbulluların gözü kulağı yeniden barajlara çevrildi.'Yaz ayları öncesi barajlar ne kadar doldu?' sorusu yanıt bulurken, İSKİ'den beklenen 14 Mayıs 2026 raporu geldi.Güncel verilere göre, İstanbul'un barajlarındaki genel doluluk oranı %71,85 seviyesine ulaştı.Peki, hangi barajda ne kadar su kaldı ve son yağışlar rakamları nasıl etkiledi? İşte İstanbul'un su rezervlerine dair tüm detaylar...Ömerli barajı: %95,9Darlık barajı: %91,87Elmalı barajı: %96,04Terkos barajı: %59,26Alibey barajı: %66,17Büyükçekmece barajı: %55,75Sazlıdere barajı: %45,11Istrancalar: %40,27Kazandere: %57,4