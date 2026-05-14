Bayramda Kurbanlık Seçiminde Dikkat! 'Boynuz' Ve 'Diş' Detayı Önemli

Elazığ'daki Kurban Bayramı hazırlıkları sürüyor.Başta Tunceli ve Bingöl olmak üzere yaylalarından getirilen hayvanlar, çiftliklere indirilmeye devam ediyor.Dördüncü kuşak yetiştirici Yiğithan Çopur, vatandaşların kurbanlık seçiminde hata yapmaması adına boynuz ve diş yapısı gibi kritik kontrol noktalarını paylaştı.Kurbanlık hayvanın boynuzunun kemik dokusunu etkileyecek şekilde kökten kırılmış olması dini açıdan engel bir kusur kabul edildiğini ifade eden Çopur, bunun yanı sıra, hayvanın yaşını doldurduğunun en net göstergesi olan diş yapısının tam olması ve hayvanın parlak tüylü, zinde ve topallıktan uzak olması gerektiğine dikkat çekti.Ayrıca Yiğithan Çopur, kurbanlıkların tamamının Tarım ve Orman Bakanlığı sisteminde küpe kayıtlarının bulunması gerektiğini ifade etti.Kurbanlıkların çiftliklere indiğini dile getiren yetiştirici Çopur, şöyle konuştu:'2026 Kurban satışlarımız başladı. Hayvanlarımız çiftliğimize inmeye başladı. Elazığ'da hayvan satış ve kesim noktasından size sesleniyoruz.Şimdi buraya gelen hayvanlarımızın çoğu kurbanlık hayvanlardır, keçilerden ve kuzu toklulardan oluşmaktadır.Ben bu işte dördüncü kuşağım ve bu meslek babadan oğula bana geçti. Babamdan teslim aldım bu işi. Şu an çiftliğimize gelen müşterilerimiz hayvanlarını işaretlemeye başladı, satışlarımız başladı.Profesyonel kesimhanemizde kesimlerini yapıp müşterilerimize İslami usul ve şartlarla teslimatını gerçekleştiriyoruz. Buraya gelip hayvanlarını seçiyorlar.'Kurbanlık alacak vatandaşların dikkat etmesi gereken teknik hususlara değinen Çopur, şunları söyledi:“Kurban olabilme kriterleri var. Boynuzlarında kırık ve dişlerinde eksiklik olmaması lazım. Çok yaşlı ve çok zayıf hayvanlardan kurban olmaz.Hayvanınıza karşıdan baktığınız zaman güzel, parlak, sağlam ve topal olmayan güzel hayvanları seçin.Bütçenizin en düşüğüyle de olsa en güzelini almaya çalışın. 81 ilden de buraya rağbet gösteriliyor.”“Bunun nedeni de bu hayvanlarımızın Tunceli ve Bingöl malları olmasıdır. Tunceli'de yetişen bir hayvanın eti veya Bingöl meşesini yiyen bir hayvanın eti çok farklı oluyor.Biz de buradan kesip onlara teslimatını gerçekleştiriyoruz. Görüntülü arayarak hatta hayvanlarını seçenler var, vekalet üzerine kestirenler var.Tarım ve Orman Bakanlığı'nda hepsinin küpe kayıtları mevcuttur. Herkesin şimdiden Kurban Bayramı mübarek olsun.”