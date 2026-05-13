Şengül Karslı Algı Operasyonunu Çökertti! Hangi Vicdan Terazisine Sığar?

AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleştirdiği konuşmada, devletin şefkat şemsiyesi altındaki gençlerin ve çocukların siyasi rekabetin malzemesi yapılmak istenmesine adeta set çekti. Karslı, devletin icraatlarının görmezden gelindiğini ifade ederek, muhalefetin sunduğu önergedeki çelişkileri tek tek deşifre etti.Siyasetin milletin derdiyle dertlenmek olduğunu belirten Karslı, devlet koruması altındaki çocukların kıymetli birer emanet olduğunu hatırlattı. Bu emanetin sorumluluğunu icraatlarla taşıdıklarını belirten Karslı, 'Kanunlarla, kurallarla devletin şefkatini kurumsallaştırarak taşıyoruz. Önergeyi hazırlayan arkadaşlar kendi iddialarını zayıflatsa bile devlet icraatlarımıza mecburen yer vermek durumunda kalmışlar' ifadelerini kullandı.Muhalefetin eleştirilerine rakamlarla yanıt veren Karslı, bugün itibarıyla kamu kurumlarında istihdam edilen genç sayısının 66 bine yaklaştığını vurguladı. 81 ilin tamamında bakım sonrası izleme ve rehberlik birimlerinin kurulduğuna dikkat çeken Karslı, şöyle devam etti:'Şimdi buradan soruyorum. Seksen bir ilde teşkilatlanmış, on binlerce gencini kamuda istihdam etmiş, onlara kol kanat germiş bir devlet mekanizmasına gençleri dışlıyor demek hangi vicdan terazisinde tartılabilir?'Yakın zamanda kabul edilen 7578 sayılı kanunla yapılan iyileştirmelerin görmezden gelindiğini ifade eden Şengül Karslı, kamu istihdamında başvuru süresinin 5 yıla çıkarıldığını, atama sıklığının artırıldığını ve özel sektör için prim desteği getirildiğini belirtti. Sistemin disiplinini sağlayan kuralların 'çelişki' gibi sunulmasına tepki gösteren Karslı, bu kuralların diğer mağdur çocukların hakkını korumak için konulduğunun altını çizdi.Konuşmasında en çok rahatsız olduğu hususun, suça sürüklenen çocuklar ile devlet korumasından ayrılan gençlerin zorlama bağlantılarla ilişkilendirilmesi olduğunu belirten Karslı, adeta 'algı operasyonu' yapıldığını söyledi:'Devlet korumasında büyümüş, alın teriyle, onuruyla hayata tutunmaya çalışan o pırıl pırıl gençlerimizi potansiyel suçlu gibi göstermeye, onları sürekli suça sürüklenme riskiyle anmaya hiçbir siyasi hesabın hakkı yoktur. Değerli arkadaşlar, devletin gölgesi daima o gençlerimizin de üzerindedir.'Karslı, devletin elinin gençlerin üzerinden asla çekilmediğini vurgulayarak, işleyen sistemi bürokratik tartışmalara boğmanın gençlere fayda sağlamayacağını ifade etti ve Genel Kurul'u selamlayarak konuşmasını noktaladı.