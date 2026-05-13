Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor.Erdoğan, bu kapsamda yarın Kazakistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in davetine icabetle yapacağı ziyarete ilişkin bilgi verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in daveti üzerine gerçekleşecek seyahatinin ilk durağının başkent Astana olacağını belirtti.Astana’daki temaslar kapsamında, iki ülke arasındaki ilişkilerin en üst düzeyde ele alındığı Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin altıncı toplantısı gerçekleştirilecek.Bu toplantıda, ekonomik, askeri ve kültürel iş birliği başlıklarının masaya yatırılması bekleniyor.Ziyaretin ikinci ayağında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Mayıs tarihinde Türk dünyasının manevi başkentlerinden biri olan Türkistan şehrine geçecek.Erdoğan, burada düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Liderler Zirvesi’ne iştirak ederek, üye ülkelerin liderleriyle bölgesel ve küresel meseleleri değerlendirecek.Öte yandan görüşmelerde başta Kazakistan olmak üzere bazı ülkelerle bir takım anlaşmalara imza atılabileceği belirtiliyor.