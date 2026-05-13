Bakan Güler, Belçika Savunma ve Dış Ticaret Bakanı Francken ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika Krallığı Savunma ve Dış Ticaret Bakanı Theo Francken ile bir araya geldi.

Belçika Kraliçesi Mathilde’nin Türkiye’ye gerçekleştirdiği "Ekonomik Misyon" ziyareti kapsamında heyette yer alan Belçika Savunma ve Dış Ticaret Bakanı Theo Francken, Milli Savunma Bakanlığını ziyaret etti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, konuğunu resmi törenle karşıladı. Karşılama töreni sonrası her iki bakan, baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerin ardından Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Belçika Krallığı Savunma Bakanlığı arasında niyet mektubu imzalandı. Niyet mektubuna Bakan Güler, mevkidaşı Francken ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Ulusal Silahlanma Direktörü Korgeneral Bernard Phaleg imza attı.