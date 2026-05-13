Altın Fiyatlarında Sert Düşüş! Gram Altın Ne Kadar Oldu?
Altın fiyatlarındaki hareketlilik hafta ortasında da devam ediyor.
Haftayı düşüşle açan altın, ABD enflasyon verisinin Fed beklentilerini değiştirmesiyle iyiden iyiye geriledi. Spot altın ons başına 4 bin 695 dolara kadar düştü. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 13 Mayıs 2026 altın fiyatları...
GRAM ALTIN
ALIŞ: 6.858,89
SATIŞ: 6.859,78
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 11.124,00
SATIŞ: 11.240,00
YARIM ALTIN
ALIŞ: 22.244,00
SATIŞ: 22.463,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 43.549,79
SATIŞ: 44.405,88
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 6.228,92
SATIŞ: 6.285,50
