Tarımda Yeni Proje! Cumhurbaşkanı Erdoğan Çiftçilere Yeni Destekleri Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Dünya Çiftçiler Günü Programı'na katıldı. Başkan Erdoğan, 'Başta üretim planlaması olmak üzere, hayata geçirdiğimiz uygulamalar sayesinde hamdolsun halihazırda gıda arz güvenliği sorunumuz yoktur' dedi.15 Temmuz Gecesi traktör lastiklerini ateşe veren, sokaklara, caddelere ve meydanlara akın eden, milli iradeyi canı pahasına müdaafa eden tüm çiftçilerimizi selamlıyorum.Toprak, bizim için üstündekilerle birlikte altındakilerle de azizdir. Su stresi ve iklim krizinin yanı sıra son dönemde patlak veren salgın, sıcak savaş ve çatışmalar da gıda arz güvenliği tehdidini tescillemiştir. Tarımsal üretim ve gıda arz güvenliği konusunda hiçbir sorunumuz yoktur, cennet vatanımızda 206 çeşit tarım mahsülü yetişiyor. Dünyanın 117 ülkesine tohum ihracatı gerçekleştiriyoruz, sulama konusunda da herhangi bir sıkıntımız bulunmuyor.Son dönemde gıda milliyetçiliği denilen kavramın küresel ölçekte yaygınlık kazandığını görüyoruz. Türkiye olarak bunlara karşı önlemlerimizi önceden aldık.Büyükbaş destek programımız meyvelerini vermeye başladı, küçükbaş destek programımız da ise başvurular tamamlandı. İlk teslimleri önümüzdeki ay yapacağız.Tarımda yeni aşamada artık tarımsal yatırımları planlayacağız, çiftçilerimizin ürününün doğru yerde işleneceği bir sistemi hayata geçiriyoruz. Yeni başlatacağımız proje ile tarım ve gıda alanında yatırım yapmak isteyenlerin finansmana kolay ulaşmalarını destekleyeceğiz.10 yıl boyunca planladığımız 5.3 milyar dolarlık finansman paketinin ilk ayağını bu yıl içinde girişimcilerimizin kullanımına açıyoruz.Sulama konusunda bir sıkıntımız bulunmuyor. Zirai don ve kuraklık sebebiyle bir önceki sene düşüş yaşayan bitkisel üretimimiz yeniden yükselişe geçecek.Bu sene destek alacak proje limit tutarını artırdık. 100 bin liradan 30 milyon liraya kadar olan projelerde tutarın yüzde 50 ile 70'ini hibe edeceğizBaşta üretim planlaması olmak üzere, hayata geçirdiğimiz uygulamalar sayesinde hamdolsun halihazırda gıda arz güvenliği sorunumuz yoktur.(Çiftçilere finansman) İşletmelerimize 24 ay geri ödemesiz, 7 yıla kadar vadeli, proje büyüklüğüne göre 10 milyon dolara kadar finansman imkanı sağlayacağız. Krediye erişimde sorun yaşayan ve birincil üretim yapan çiftçilerimiz için yaklaşık 500 milyon dolarlık kredi hacmi oluşturacağız.