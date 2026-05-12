Sinop'ta Balıkların Keyfi Yerinde! 'Yıldırım Han'dan Sonra Kendilerini Daha Güvende Hissediyorlar'

Sinop eski Belediye Başkanı ve TÜGVA Sinop Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Hüseyin Yüksek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçtiğimiz günlerde gündeme gelen ve tartışmalara neden olan 'balık' açıklamalarına dair dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Özel'in üslubunu ve yaklaşımını eleştiren Yüksek, Sinop hava sahası ve denizindeki son durumu özetledi.Özgür Özel'in açıklamalarını değerlendiren Hüseyin Yüksek, CHP Lideri'nin tavrındaki belirsizliğe dikkat çekerek şöyle konuştu:'Özgür Özel Bey'in bu balıklarla ilgili de çok böyle nasıl diyeyim, espri mahiyetinde mi söyledi, ciddi anlamda mı söyledi; o da zaten bunun adını koyamadı. Üslubunu da çok şekillendiremedi bununla ilgili ama Yıldırım Han'ın önünde çok güzel kareler verdi.'Sinop'un savunma sanayii yatırımlarıyla olan dostane bağını vurgulayan Yüksek, denizdeki canlıların herhangi bir rahatsızlık duymadığını, aksine bir güven ortamı oluştuğunu belirtti:'Sinop'ta balıklar bu ülkenin savunma sanayisi için bu ülkeye yarar sağlayan, millete yarar sağlayan hiçbir yatırımdan ürkmez, korkmazlar. Ve bu anlamda da balıklarımız huzur içerisinde denizde edalı bir şekilde seyrini takip ediyorlar, besleniyorlar. Balıklar rahat abiciğim, balıklarda hiçbir problem yok. Hatta balıklar Yıldırım Han'dan sonra daha çok güvende hissediyorlar kendilerini.'Sinop'un yükselen değerine ve kültürel yapısına da değinen Hüseyin Yüksek, şu sözleri söyledi:'Sinop sezonu geliyor zaten. Yaz sezonu... Turizmde, kültürde çok ivme kazanan ve büyüyen, ismi çok sıkça bu dönemde adı duyulan bir vilayet. Biliyorsunuz Sinop, ilk trafik ışığı olmayan bir şehir. Bunu da aradan söylemiş olayım.'