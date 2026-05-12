Cansız Mankenin Kıyafetlerini Soyup... İstanbul'da Şoke Eden Görüntü

İlk olay, 26 Ocak Pazartesi günü saat 15.00 sıralarında Kasımpaşa Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımda yürüyen kadın bir giyim mağazasının önündeki manken üzerinde bulunan kıyafetleri incelemeye başladı.Bir süre mağaza önünde bekleyen şüpheli, manken üzerindeki pardesüyü çıkararak üzerine giydi. Kadın daha sonra giydiği kıyafetle mağaza önünden yürüyerek uzaklaştı.İkinci olay ise 11 Mayıs Pazartesi günü saat 10.45 sıralarında aynı mağazada yaşandı. Kadın önce mağaza önündeki mankenlerde bulunan hırkalara baktı. Bir süre sonra yeniden mağaza önüne gelen şüpheli, mankenin üzerindeki hırkayı alarak üzerine giydi. Bir süre mağaza önünde bekleyen kadın daha sonra olay yerinden uzaklaştı.Her iki olay da işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadın şüphelinin mağaza önüne geldiği, manken üzerindeki kıyafetleri alıp üzerine giydiği ve bir süre bekledikten sonra uzaklaştığı anlar görülüyor. Diğer yandan iş yeri sahibinin olayla ilgili şikayetçi olmadığı öğrenildi.