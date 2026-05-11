Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yeni Anayasa' Mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da "Danıştay'ın 158. Kuruluş Yıldönümü ve Danıştay ve İdari Yargı Günü Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Yeni, kuşatıcı, özgürlükçü ve sivil bir anayasa demokrasimizi aşağıdan yukarıya doğru inşa etmenin imkanıyla önümüzde duruyor." dedi. Başkan Erdoğan, sosyal medyadaki linç kültürüne de vurgu yaptı. Erdoğan ayrıca; "Her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verdik, cumhur ile cumhuriyet arasına çekilen dikenli tel örgüleri söküp attık." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da 'Danıştay'ın 158. Kuruluş Yıldönümü ve Danıştay ve İdari Yargı Günü Töreni'ne katıldı ve önemli mesajlar verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:Modern anlamıyla hukuk devleti gün ortasında tam tepeye yerleşen güneş misali herkese eşit şekilde ışık kaynağı olmaktadır. Kamu idaresi vatandaşa tepeden bakamaz. İdareci vatandaşın efendisi değil, hizmetkarıdır.Her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verdik, cumhur ile cumhuriyet arasına çekilen dikenli tel örgüleri söküp attık. Hukuk devletinde kimse için korku yok.Yargı yetkisinin kullanımına hukuk dışı hiçbir müdahale hoş ve mazur karşılanamaz. Bununla beraber yargının yasamaya veya yürütmeye vesayeten iş yapma, karar alma hakkı ve yetkisi de yoktur.Daha adil bir yargı sistemi için çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Sosyal medyada linç kültürü var.Yeni, kuşatıcı, özgürlükçü ve sivil bir anayasa demokrasimizi aşağıdan yukarıya doğru inşa etmenin imkanıyla önümüzde duruyor. Anayasayı darbecilerin veya seçkinlerin belirleyip topluma dayattıkları bir çerçeve olmaktan çıkartıp, toplumun kendisinin belirleyip devlete deklare ettiği bir metne dönüştürmek zorundayız.Kanun-i Esasi'yi takip eden 4 anayasaya rağmen Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmemiştir. Böyle bir anayasayla inanıyorum ki hem hukuku hem demokrasiyi hem devleti hem milleti aynı anda koruyacak üstün hukuk mantığına kavuşmamız mümkün olacaktır.