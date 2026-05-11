Atlantik Okyanusu’nda 3 Kişinin Ölümüne Neden Olmuştu... Hantavirüs İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

Atlantik Okyanusu’nda MV Hondius adlı kruvaziyer gemisinde ortaya çıkan ve 3 kişinin ölümüne neden olan hantavirus ile ilgili bilinmesi gerekenleri Atlas Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatma Bozkurt anlattı.Atlantik Okyanusu’nda seyreden MV Hondius adlı kruvaziyer gemisinde ortaya çıkan hantavirüs şüphesi, dünya genelinde dikkatleri yeniden bu tehlikeli virüse çevirdi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamalara göre olayda üç kişi hayatını kaybederken, bazı yolcularda da hastalık belirtileri görüldü. Bu gelişme, nadir görülmesine rağmen ciddi sonuçlar doğurabilen hantavirüsü bir anda dünya gündemine getirdi. Peki Hantavirüs nedir? Nasıl bulaşır? Belirtileri nedir? İşte bu soruların cevabını Atlas Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatma Bozkurt anlattı.Hantavirüs, genellikle fare ve sıçan gibi kemirgenlerden insanlara bulaşan bir virüs türüdür. Çok yaygın olmasa da, bulaştığında ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu virüs, vücutta iki farklı şekilde hastalığa neden olabilir. Bunlardan ilki nefes darlığı ve solunum sorunlarıyla seyrederek akciğerleri etkileyen (HPS) türü. Diğeri ise böbrek yetmezliğine neden olabilen HFRS türü. Her iki türde insanlarda ağır tablolar ortaya çıkarabilir.Hantavirüs doğrudan insandan insana kolayca bulaşan bir hastalık değildir. En önemli bulaş kaynağı kemirgenlerdir. Virüsün bulaşma yollarının başında; kemirgenlerin idrarı ve dışkısının kuruyarak havaya karışması ve bu partiküllerin solunum yoluyla vücuda girmesiyle virüste vücuda girmiş olur. Bir diğer yol ise, virüsün bulaştığı yüzeylere dokunulduktan sonra ellerinizle ağız, burun veya göze temas edilmesi durumunda virüs vücuda girer. Çok nadir de olsa, enfekte olan kemirgenlerin ısırmasıyla da bu virüs vücuda girebilir. Kısacası, virüs daha çok bulunduğu ortamdan bulaşır.Hantavirüsün belirtileri ilk başta oldukça basit görünebilir. Bu nedenle çoğu zaman grip ile karıştırılır. İlk olarak yüksek ateş, şiddetli kas ağrısı, halsizlik, baş ağrısı, bulantı ve kusma görülür. Hastalık ilerledikçe ise, nefes darlığı, öksürük, göğüste sıkışma hissi, bazı durumlarda böbrek sorunları görülebilir. Özellikle nefes darlığı geliştiğinde durum ciddi hale gelebilir.Evet, hantavirüs ciddi ve ölümcül olabilir. Ölüm oranı hastalığın türüne göre değişir. Akciğerleri etkileyen yani HPS türünde ölüm oranı %30-40’a kadar çıkabilir. Böbrekleri etkileyen HFRS türünde ise bu oran Yüzde 1 ile 15 arasındadır. Ancak erken teşhis ve hastanede tedavi, hayatta kalma şansını önemli ölçüde artırır.Şu anda hantavirüse karşı kesin bir ilaç veya özel bir tedavi yöntemi yoktur. Tedavi, hastanın durumuna göre destekleyici şekilde yapılır. Tedavi sürecinde oksijen desteği, yoğun bakım tedavisi, gerekli durumlarda solunum desteği, sıvı dengesi takibi ve böbrek yetmezliği durumunda diyaliz desteği sağlanır.Kemirgenlere dikkat!Hantavirüs herkes için büyük risk oluşturuyor. Özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar, depo, ahır ve bodrum gibi alanlarda çalışanlar, kamp yapanlar ve doğada vakit geçirenler ile kemirgenlerin yoğun olduğu bölgelerde yaşayanlar riskli gruplar arasında yer alır.Hantavirüse karşı en etkili yöntem, virüsün kaynağı olan kemirgenlerden ve onların kontamine ettiği ortamlardan uzak durmaktır.Alınabilecek basit önlemlerden bahsetmek gerekirse; ev ve iş yerlerini temiz tutmak, kemirgen girişini engellemek, açıkta yiyecek bırakmamak, temizlik yaparken maske ve eldiven kullanmak, tozlu alanları kuru süpürmek yerine nemli bezle temizlemek riskin azaltılması için alınabilecek temel önlemler olarak karşımıza çıkıyor.Uzmanlara göre hantavirüs nadir görülse de ciddi sonuçlar doğurabilir. Özellikle kemirgen teması olan kişilerde grip benzeri belirtiler ortaya çıkarsa, zaman kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor. Özellikle erken dönemde belirtilerin fark edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması hayati önem taşıyor. Basit hijyen kuralları ve dikkatli davranışlarla bu risk büyük ölçüde önlenebilir.