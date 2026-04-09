Yozgat’ta DEAŞ Operasyonu! Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı

Terör örgütleri ile mücadelesini amansız sürdüren emniyet güçleri, İstanbul'da İsrail Başkonsolosluğunun da bulunduğu plazanın önünde yaşanan saldırı girişiminden sonra operasyonlarını sıklaştırdı.Bu kapsamda Yozgat Emniyet Müdürlüğü tarafından Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.Operasyonlarda DEAŞ silahlı terör örgütünde komuta kademesinde olduğu tespit edilen Irak uyruklu O.Y.K.A. ile örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen toplam 14 örgüt üyesi yakalandı.Şüphelilerin adresinde yapılan aramada, çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.Gözaltına alınan 15 şüphelinin Emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.