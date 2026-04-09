TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Ara Seçim Açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) araç seçim çağrısıyla ilgili açıklama yaptı.Kurtulmuş, "Kimin hangi kurallar çerçevesinde hareket edeceği anayasa da bellidir. Anayasa da şartlar ve milletvekilleri istifalarına ilişkin maddeler çok açıktır. Anayasa ve İç Tüzük'e baktığımızda görev Mecliste'dir. Anayasa'daki şartlar yerine geldiğinde ara seçim olabilir ancak bunun kararını TBMM Genel Kurulu verecektir." ifadelerini kullandı.