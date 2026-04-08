Ehliyet Sınavında Pes Dedirten Olay! 5 Gözaltı

Samsun'un Bafra ilçesinde motorlu taşıtlar sınavında kopya düzeneği kuran şebekeye polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi, 5 şüpheli suçüstü yakalandı.Edinilen bilgiye göre, il dışından gelen organizatör şahısların, sınava girecek bir adayın üzerine yerleştirilen gizli sistem aracılığıyla kopya çektirecekleri yönünde tespit yapılması üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 07 Nisan günü saat 19.15'te sınav esnasında düzenlenen operasyonda, üzerine gizlenmiş kopya düzeneği ile sınava giren şahıs ile okul çevresinde araç içerisinde sistemi yöneten 4 organizatör suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.Şüphelilerin üzerlerinde ve araçta yapılan aramalarda 2 adet casus kulaklık, 1 adet casus kamera, 5 adet sim kart takılabilir ses kartı, 6 adet cep telefonu ve 1 adet kulaklık pili ele geçirildi. Olay kapsamında 2'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 5 şüpheli, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet suçundan gözaltına alındı. Şüpheliler bugün Bafra Adliyesine sevk edildi.