Altın Fiyatlarında Sert Yükseliş! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik çok sert saldırının gece saatlerinde yaşanacağını bildirmişti. Gün içinde yaptığı açıklamada saat 03:00'i işaret eden Trump sürenin dolmasına 1,5 saat kala ateşkes kararını duyurdu.

Ekleme: 8.04.2026 - 09:54 Güncelleme: 8.04.2026 - 09:56 / Editör: Fehmi Öztürk
Kararın ardından piyasalar da hareketlendi. İki haftalık ateşkes anlaşmasıyla altın yükselişe geçti. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 8 Nisan 2026 altın fiyatları...

GRAM ALTIN

ALIŞ: 6.917,05
SATIŞ: 6.917,93

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 11.482,00
SATIŞ: 11.860,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 45.928,00
SATIŞ: 47.018,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 45.836,00
SATIŞ: 46.922,00

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 6.327,24
SATIŞ: 6.411,75

ONS ALTIN

ALIŞ: 4.827,57 dolar
SATIŞ: 4.828,21 dolar