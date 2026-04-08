Altın Fiyatlarında Sert Yükseliş! Gram Altın Ne Kadar Oldu?

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik çok sert saldırının gece saatlerinde yaşanacağını bildirmişti. Gün içinde yaptığı açıklamada saat 03:00'i işaret eden Trump sürenin dolmasına 1,5 saat kala ateşkes kararını duyurdu.

Kararın ardından piyasalar da hareketlendi. İki haftalık ateşkes anlaşmasıyla altın yükselişe geçti. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 8 Nisan 2026 altın fiyatları...ALIŞ: 6.917,05SATIŞ: 6.917,93ALIŞ: 11.482,00SATIŞ: 11.860,00ALIŞ: 45.928,00SATIŞ: 47.018,00ALIŞ: 45.836,00SATIŞ: 46.922,00ALIŞ: 6.327,24SATIŞ: 6.411,75ALIŞ: 4.827,57 dolarSATIŞ: 4.828,21 dolar