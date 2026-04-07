İstanbul'da DEAŞ Operasyonu! Çok Sayıda Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul'da DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 7.04.2026 - 09:23 Güncelleme: 7.04.2026 - 09:25 / Editör: Fehmi Öztürk
İstanbul'da DEAŞ Operasyonu! Çok Sayıda Şüpheli Gözaltına Alındıİstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyon...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon yapıldı.

ŞÜPHELİ KİŞİLERE OPERASYON

Bu kapsamda da çatışma bölgelerinde faaliyet yürüten örgüt mensuplarıyla irtibatlı oldukları ve ülkemiz açısından tehdit oluşturabilecekleri değerlendirilen şüpheli kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul'da DEAŞ Operasyonu! Çok Sayıda Şüpheli Gözaltına Alındı

17 GÖZALTI

Operasyon sonucunda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.