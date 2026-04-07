Erzurum'a Bahar Gelmiyor! Güne Lapa Lapa Karla Uyandılar

Ülkemizin bir çok bölgesinde bahardan günler yaşanırken, Erzurum ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde hala kışın etkileri devam ediyor. Erzurum'da vatandaşlar sabah saatlerinde lapa lapa yağan kar ile güne başladı. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiğini açıkladı.Uzmanlar ayrıca bölge için çığ tehlikesi uyarısında da bulunarak, 'Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir' dediler.