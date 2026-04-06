FETÖ’nün Mahrem Yapılanmasına Operasyon! Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı

Konya merkezli 13 ilde FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Konya merkezli İstanbul, Sakarya, Mersin Ankara, Yalova, Isparta, İzmir, Sivas, Aksaray, Bursa, Kayseri, Denizli ve Afyonkarahisar'da yapılan eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.



