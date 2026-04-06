Çarşamba Gecesi İçin Uyarı Geldi! “Şimdiden Önlem Alınmalı”

Nisan güneşine aldanıp kışlıkları rafa kaldıranlara yeni uyarı geldi.Bahar enerjisiyle yükselen sıcaklıklar yerini sert bir soğuk dalgasına bırakmaya hazırlanıyor.Özellikle çarşamba gecesi sıcaklıkların ani düşüşüyle birlikte mevsim normallerinin altına ineceği belirtildi.Kar yağışına dikkat çeken uzmanlardan önlem uyarısı da geldi.Türkiye'de çarşamba gecesinden itibaren kar yağışı beklendiğini duyuran Hava Forum, iç ve doğu kesimlerde kar boyutunun 15-25 cm'ye kadar çıkabileceğini açıkladı.Ayrıca ekili ürünler için de önlem alınması gerektiğini belirtti.İşte Hava Forum'un uyarısı:“Kar geliyor. Üstelik kıştan farksız! İç ve doğu kesimlerde 15-25 cm kar örtüsü yapabilir. Kutup kökenli çarşamba gecesinden bize girecek. Sıradışı bir soğuk, iç kesimlerde -7 -8°C düşen yerler olabilir. Ekili ürünler için şimdiden önlem alınmalı, yazık olur.”