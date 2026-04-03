Gazetecilere Yeni Kolaylık! Basın Kartı Tek Başına Kimlik Sayılacak

Gazetecilerin görev sırasında yaşadığı kimlik ibrazı sorunlarına yönelik önemli bir adım atıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla basın kartı, artık tek başına resmi kimlik olarak kabul edilecek.Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve valiliklere gönderilen yazıda, yeni uygulamanın çerçevesi net şekilde çizildi. Buna göre, usulüne uygun düzenlenmiş basın kartını gösteren gazetecilerden ayrıca kimlik ibrazı istenmeyecek.Talimat yazısında, 13 Ekim 2022'de 5187 Sayılı Basın Kanunu'nda yapılan değişikliğe dikkat çekilerek, basın kartının “resmi nitelikte kimlik belgesi” olarak kabul edildiği hatırlatıldı.Ayrıca Basın Kartı Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde de kartın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından verilen ve tüm resmi ile özel kurumlarca geçerli sayılması gereken bir kimlik olduğu vurgulandı.Söz konusu düzenlemenin, özellikle arama, yol kontrolü ve resmi işlemler sırasında gazetecilerin yaşadığı uygulama farklılıklarını gidermek amacıyla hayata geçirildiği belirtildi.Gazetecilerden gelen geri bildirimler doğrultusunda alınan kararın, sahada görev yapan basın mensuplarının işini kolaylaştırması bekleniyor.