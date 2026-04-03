Çöl Tozu Alarmı! Gökyüzü Sarıya Büründü

Türkiye'nin bazı illerinde çöl tozu etkili oluyor.Akdeniz üzerindeki alçak basınç sistemiyle Sahra'dan taşınan çöl tozu, yaşamı da olumsuz etkiledi.Antalya, Adana, Balıkesir, Hatay ve Osmaniye'de çöl tozu nedeniyle adeta göz gözü görmedi.Hatay'da yoğun toz bulutu nedeniyle sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekti.İskenderun ilçesinde de yoğun toz bulutu yaşamı olumsuz etkiledi.Çöl tozları, Hatay'ın ardından Osmaniye ve Adana'da da etkili oldu.Osmaniye'nin Kadirli ilçesi ile Adana'nın kent merkezinde etkili olan toz bulutu, zaman zaman görüş mesafesini de düşürdü.Astım gibi kronik rahatsızlıkları bulunanların nefes almakta güçlük çektiği bildirildi.Türkiye'ye giriş yapan toz taşınımı, Antalya'da sabah saatlerinden itibaren etkili oldu.Hayatı olumsuz etkileyen toz taşınımı nedeniyle birçok noktadan kentin silüeti ve binalar görünmez hale geldi.Görüş mesafesinin düştüğü kentte, toz nedeniyle hava kalitesinde de düşüş yaşandı.Kenti çevreleyen Beydağları toz nedeniyle görünmez hale gelirken, gökyüzünün gri renge büründüğü görüldü.Meteoroloji verilerine göre; toz taşınımının en yoğun yaşandığı yer Antalya oldu.Günlük ortalama toz konsantrasyonu Antalya'da 217 mikrogram/metreküpe ulaşırken, bu rakama en yakın değer 162 mikrogram/metreküp ile Hatay'da ölçüldü.Alanya'da sabah saatlerinde çöl tozunun etkisiyle gökyüzünün rengi değişti.İlçede yağmur da etkili olunca çöl tozu çamura dönüştü.Araçların üzeri çamur içerisinde kalırken, sürücüler zor anlar yaşadı.Manavgat ilçesinde de çöl tozu ile birlikte yağmur ve kısa süreli dolu etkisini gösterdi.Antik Side bölgesindeki yürüyüş yollarında çöl tozu, yağmur ve dolunun etkisiyle çamurlu su birikintileri oluştu.Kuzey Afrika üzerinden taşınan çöl tozları, Marmara genelinde olduğu gibi Balıkesir Bandırma ve çevresinde de etkisini gösterdi.Yunanistan'ın Girit Adası istikametinden gelen toz bulutları, gece boyunca etkili olan kuvvetli yağışla birleşince bölgede çamurlu yağışa neden oldu.Toz taşınımından korunmak için uygun önlemler alınmalıdır.Bu önlemler arasında uygun solunum koruyucu ekipman kullanımı, tozlu ortamlardan kaçınma, iyi havalandırılmış alanlarda çalışma ve tozun kontrol altında tutulması gibi önlemler bulunur.Ayrıca, tozlu ortamlarda çalışan kişilerin düzenli olarak sağlık kontrollerinden geçmeleri ve solunum yolu sağlıklarını izlemeleri önemlidir.Solunum yolları sorunları:Toz partikülleri solunum yollarında tahrişe neden olabilir.Özellikle ince toz partikülleri, bronşları ve akciğerleri etkileyebilir.Kronik öksürük, nefes darlığı ve hırıltılı solunum gibi semptomlara neden olabilir.Astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) riski:Toz taşınımı solunması, astım ve KOAH gibi solunum yolu hastalıklarının gelişme riskini artırabilir. Astım semptomları alevlenebilir ve KOAH'lı kişilerde semptomlar kötüleşebilir.Toz partikülleri akciğerlerde iltihaplanmaya neden olabilir.Bu durum, akciğerlerin fonksiyonlarını etkileyebilir ve solunum zorluklarına yol açabilir.Bazı tozlar, özellikle endüstriyel tozlar ve bazı mineraller, akciğer fibrozuna neden olabilir. Bu durumda, akciğer dokusu kalınlaşır ve sertleşir, solunum yetmezliği riski artar.Bazı tozlar, özellikle asbest gibi maddeler, akciğer kanseri riskini artırabilir.Bu tür maddelere uzun süre maruz kalmak, akciğer kanseri riskini önemli ölçüde artırabilir.Araştırmalar, toz partiküllerinin kalp ve damar sağlığını olumsuz etkileyebileceğini göstermektedir.Özellikle ince toz partikülleri, kalp krizi ve inme gibi kardiyovasküler hastalıkların riskini artırabilir.