Bakan Bolat, Suudi Arabistan Büyükelçisi Abualnasr İle Görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan Krallığı'nın Ankara Büyükelçisi Fahad Abualnasr'ı kabul etti.Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Türkiye için Körfez bölgesindeki önemli ticaret ortaklarından biri olduğuna dikkat çekti. Görüşmede, mevcut ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel gelişmeler çerçevesinde iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik konuların değerlendirildiğini belirtti.Bolat, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Bugün, Körfez bölgesindeki önemli ticaret ortaklarımızdan Suudi Arabistan Krallığı'nın Ankara Büyükelçisi Sayın Fahad Abualnasr ile bir toplantı gerçekleştirdik. Sayın Büyükelçi ile ekonomik ve ticari ilişkilerimize dair verimli istişarelerde bulunurken; bölgesel gelişmeler ışığında sürdürülebilir ikili ticaret ve güçlü lojistik ağların tesisi için atılacak adımları görüştük."Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ticari ilişkilerin son dönemde ivme kazandığını vurgulayan Bolat, iki ülkenin G-20 üyesi olarak bölgesel kalkınmaya katkı sağladığını ifade etti.Bolat, "G-20 üyesi ülkeler olarak; ülkemiz ile Suudi Arabistan arasındaki ticari ilişkilerde yakalanan ivme, bölgemizin kalkınması için model oluşturmaya devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.