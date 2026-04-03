Antalya'da Akılalmaz Vicdansızlık! Yavru Köpeklerin Kulaklarını Kestiler

İbrahim Kaya, Kepez ilçesinde bulunan Varsak Menderes Mahallesi'nden geçerken bir alanda iri cüsseli köpekler gördüğünü, dövüş köpeği olarak yetiştirildiklerinden şüphe ederek içeri girdiğinde üretim yapıldığını öğrendi. Yaklaşık 20 köpek ve 6-7 yavru bulunduğunu gören Kaya, 26 günlük yavruların anneden ayrıldığını ve kulaklarının kesildiği iddiasıyla durumu yetkililere bildirdi. İşletmecinin yavruları 30 ila 40 bin TL arasında sattığını beyan ettiğini aktaran Kaya, '26 günlük bir bebeğin anneden ayrılması büyük vahşet. Bu bebeklerin kulaklarının kesilmesi ise ayrı bir vahşet' dedi. Şikayet sonrası Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, işletmede denetim yaptı. Ekipler, işletmeye toplam 327 bin 623 TL idari para cezası uyguladı.İbrahim Kaya, 'Antalya Varsak Menderes Mahallesi'nde bir köpek üreticisinin alanını görüntüledim. 26 günlük bebeklerin kulaklarını kestiğini ve bebek köpeklerin 30 bin TL'ye satıldığını kamuoyu ile paylaşmıştık. Buna istinaden Tarım İlçe Müdürlüğü bu alanı denetlemiş, para cezası kesilmiş fakat gidildiğinde kulağı kesilmiş 26 günlük yavru köpeklerin alanda olmadığını fark etmişler. Biz konuyu gündeme getirdikten sonra bu köpekler ya satıldı ya da alandan başka bir yere kaçırdılar. Ortamda bulunan köpeklere karşılık olarak da yaklaşık 330 bin TL idari para cezası kesilmiş. Bu adam bize o gün, alana gittiğimizde 1 ay içerisinde 43 köpeği sattığını söylemişti. 43 yavru köpek de 1 milyon 300 TL civarında bir para yapıyor' diye konuştu.Kaya, 'Bu adam köpekler, üretip satarak istismar ediyor ve ciddi paralar kazanıyor. Fakat cezalar bu anlamda yetersiz kalıyor, yetkililerden cezaların artırılmasını talep ediyoruz. Sokak hayvanlarıyla alakalı bir yasa çıktı ama üretim son hızıyla devam ediyor. Burası da merdiven altı üretimdi, ruhsatsız, kaçak üretimdi. Bu üretim devam ettiği sürece sokaktaki popülasyonu kontrol altına alamayacağız. Sürekli üretilip, sokağa terk etme durumu hızla devam ediyor. Çözüm doğanı öldürmek değil, doğmayı engellemek. Bu kaçak üretimlerle bakanlık yetkililerinin etkin mücadele etmesini, adli ve idari cezaların artırılmasını talep ediyoruz. Bizler yaşamı savunan insanlar olarak hem kaçak üretimlerle hem de köpekleri dövüştürmek için yapılan istismarlara karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz' dedi.