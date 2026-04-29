Kızının Doğum Gününü Kutladı

''Ruhsar'', ''Canım Ailem'', ''Yalan Dünya'', ''Anne'', ''Bambaşka Biri'' gibi birçok yapımda yer alan Gonca Vuslateri, 26 Nisan 2024'te anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.Ünlü isim, 2 yaşına giren sevimli kızı Asya Mone'nin doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı."EN EFSUNLU DUASIN"Ünlü oyuncu, kızıyla karelerini; ''Asya’m.. Beni bu muhteşem duyguyla onurlandırdığın için sana minnettarım. Umarım verdiğim mücadeleden daima gururla bahsedersin. Annen ve baban olarak senin dünyana nefes olmak için verdiğimiz mücadeleyi sana anlatmak için sabırsızlanıyorum.. Sen Allah ile aramdaki en efsunlu duasın. Seni ve tüm çocukları korusun diye her sabah her akşam duam.. 2 yaş armağanı olarak peşinden koşarken kendime ısmarladığım tüm düşüşler helal olsun annem. Sen benim kendimde seçtiğim ve sarmaladığım en güzel parçamsın.. Daima..'' notuyla paylaştı.