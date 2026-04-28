Kocaeli'de araba çarpan kediyi yalnız bırakmayan çocuklar, başında nöbet tuttu

Çocukların hayvan sevgisi, sosyal medyaya da yansıyan görüntülerle yürekleri ısıtıyor.Özellikle sokak hayvanlarına karşı sevecen ve korumacı yaklaşan çocuklar, gözleri dolduruyor.Bu görüntülere bir yenisi daha Kocaeli'de eklendi.Gölcük ilçesine bağlı İhsaniye Mahallesi'nde seyir halindeki otomobil, bir kediye çarptı.Çarpmanın etkisiyle savrularak yaralanan kediyi fark eden çevredeki çocuklar yardımına koştu.Yaralı kedinin acı çektiğini gören çocuklar, hayvanın üzerini örttü.Durumun bildirilmesi üzerine belediye ekipleri bölgeye sevk edilirken çocuklar, ekipler gelene kadar kedinin başından bir an olsun ayrılmadı.Olay yerine ulaşan Gölcük Belediyesi ekipleri, yaralı kediyi teslim aldı.Nakil aracına konulan kedi, gerekli tedavi ve rehabilitasyon işlemlerinin yapılması için götürüldü.Çocukların duyarlı davranışı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.