Adana'da şehit ailesine kabus gibi süreç: Trafikte başlayan tartışma 'kan davasına' dönüştü

Adana'da trafikte başlayan sıradan bir tartışma, iddialara göre kısa sürede büyüyerek şehit ailesini hedef alan ağır bir sürece dönüştü. Aile, tehditler, saldırılar ve “kan parası” talepleri nedeniyle yaşamlarının altüst olduğunu belirterek devlet kurumlarına çağrıda bulundu.Olayın Temmuz 2025'te Adana'da meydana geldiği belirtilirken, şehit kardeşi Yunus A. ile akrabalarının karıştığı bir trafik tartışmasının kısa sürede kavgaya dönüştüğü ifade edildi.Yaşanan arbede sırasında bir kişinin yaralanmasıyla süreç daha da gerildi.Aile, yaşanan olayın ardından aracılar üzerinden kendilerinden “kan bedeli” olarak 100 deve, yani yaklaşık 40 milyon lira talep edildiğini öne sürdü.İddialara göre taleplerin reddedilmesi, süreci daha da sert bir noktaya taşıdıŞehit ailesi, taleplerin kabul edilmemesi sonrası evlerinin kundaklandığını, ardından başka bir aile bireyine ait evin de yakıldığını iddia etti.Aile, bu saldırılar nedeniyle can güvenliklerinin kalmadığını ve polis eşliğinde Adana'dan ayrılmak zorunda kaldıklarını belirtti.Aile fertleri, farklı şehirlerde de tehditlerin sürdüğünü, adreslerinin tespit edilerek kendilerine ulaşıldığını öne sürdü.İddialara göre bazı mesajlarda ve ses kayıtlarında şüphelilerin, kendilerini örgüt mensubu olarak tanıttıkları da ifade edildi.Şehit kardeşi Mahsum A., yaklaşık bir yıldır büyük bir korku içinde yaşadıklarını belirterek yetkililere çağrıda bulundu.Aile, yaşananların son bulması ve başka ailelerin benzer süreçler yaşamaması için koruma talep etti.Olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, tehdit ve saldırı iddialarına ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.Emniyet birimlerinin olayın tüm yönleriyle incelendiği bildirildi.Ailenin yakınlarından Mehmet Devran A.'nın 2017 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör saldırısında şehit olduğu bilgisi paylaşıldı.Şehit ailesinin yaşadığı süreç, bir trafik tartışmasının nasıl ağır iddialar ve güvenlik sorunlarıyla içinden çıkılmaz bir hale gelebileceğini gözler önüne serdi.