Yaşam kalitesi en yüksek şehirler belirlendi

Her yıl merakla beklenen 'Dünyanın en yaşanabilir şehirleri' sıralaması açıklandı.Güvenlik, sağlık hizmetleri, satın alma gücü ve çevre kirliliği gibi hayati kriterlerin baz alındığı 2026 raporunda, Türkiye'den 5 önemli merkez listeye girmeyi başardı.Özellikle Bursa'nın gösterdiği yükseliş, İstanbul ve Ankara gibi metropolleri gölgede bırakırken küresel zirvede Hollanda rüzgarı esti.Açıklanan son verilere göre Bursa, Türkiye'nin yaşam kalitesi en yüksek şehri ünvanını kazandı.Küresel ölçekte 16. sıraya kadar tırmanan Bursa; sanayi potansiyeli, doğası ve dengeli yaşam maliyetleriyle dikkat çekti.Dev megakentleri geride bırakan şehir, ulaşımdan konut fiyatlarına kadar pek çok alanda sunduğu avantajlarla Türkiye sıralamasının bir numarası oldu.Sıralamanın detayları incelendiğinde Antalya ve İzmir, Bursa'yı takip eden en yaşanabilir şehirler olarak öne çıktı.Öte yandan Türkiye'nin en büyük iki şehri olan Ankara ve İstanbul, listenin daha alt basamaklarında yer aldı.Uzmanlar bu durumun temel nedenini; yüksek kira bedelleri, hayat pahalılığı ve bitmek bilmeyen trafik yoğunluğu olarak değerlendiriyor.Gelir-gider dengesinin korunduğu daha sakin şehirlerin puanları ise artış gösterdi.Küresel bazda bakıldığında Hollanda şehirlerinin mutlak üstünlüğü göze çarpıyor. Listenin ilk basamağında Lahey yer alırken; Utrecht, Eindhoven, Groningen ve Rotterdam ilk 5 sırayı kimseye bırakmadı.İlk 10 içerisine giren diğer şehirler ise Lüksemburg, Viyana ve Amsterdam oldu.Avrupa kentlerinin yüksek satın alma gücü ve gelişmiş sağlık altyapısı, onları zirvede tutmaya devam ediyor.- Lahey – Hollanda- Utrecht – Hollanda- Eindhoven – Hollanda- Groningen – Hollanda- Rotterdam – Hollanda- Lüksemburg- Viyana – Avusturya- Amsterdam – Hollanda- Gent – Belçika- Nürnberg – Almanya- Kopenhag – Danimarka- Münih – Almanya- Valencia – İspanya- Göteborg – İsveç- Basel – İsviçre- Bursa – Türkiye- Antalya – Türkiye- İzmir – Türkiye- Ankara – Türkiye- İstanbul – Türkiye