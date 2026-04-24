Nisan Sonunda Kış Geri Döndü! 3 Bin Rakımda Kar Mesaisi

Şırnak’ın yüksek kesimlerinde kış şartları etkisini sürdürürken, ekipler nisan ayının son günlerinde dahi metrelerce karla kaplı yolları açmak için yoğun mesai harcıyor.

Ekleme: 24.04.2026 - 11:19 Güncelleme: 24.04.2026 - 11:23 / Editör: Fehmi Öztürk
Nisan Sonunda Kış Geri Döndü! 3 Bin Rakımda Kar MesaisiŞırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, bahar aylarına rağmen karla mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yaklaşık 6 aydır sahada olan ekipler, yüksek rakımlı köy yollarını ulaşıma açmak için zorlu şartlarda görev yapıyor.

10 METREYİ BULAN KARLA MÜCADELE

Özellikle 3 bin rakımı aşan bölgelerde kar kalınlığı yer yer 10 metreye ulaşıyor. Ekipler, ağır iş makineleri kullanarak kapanan yolları yeniden ulaşıma açmaya çalışıyor.

Nisan Sonunda Kış Geri Döndü! 3 Bin Rakımda Kar Mesaisi

KÖY YOLLARI İÇİN ARALIKSIZ ÇALIŞMA

Kar nedeniyle sık sık ulaşıma kapanan Gökçe, Mezra, Yeşilöz ve Kerkül köylerinin yolları için çalışmalar sürüyor. Bölgedeki ekipler, ulaşımın aksamaması adına gece gündüz görev yapıyor.

Nisan Sonunda Kış Geri Döndü! 3 Bin Rakımda Kar Mesaisi

İŞ MAKİNELERİ SAHADA

Beytüşşebap Kaymakamlığı bünyesindeki İlçe Özel İdare ekipleri; dozer, loder ve ekskavatörlerle aylardır karla mücadele yürütüyor.

Nisan Sonunda Kış Geri Döndü! 3 Bin Rakımda Kar Mesaisi

BAHARDA DA SÜREN ZORLU MESAİ

Kış mevsiminin geride kalmasına rağmen yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar yağışı, bölgedeki yaşamı zorlaştırıyor. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yolların kısa sürede tamamen açılması hedefleniyor.