Nisan Sonunda Kış Geri Döndü! 3 Bin Rakımda Kar Mesaisi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, bahar aylarına rağmen karla mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yaklaşık 6 aydır sahada olan ekipler, yüksek rakımlı köy yollarını ulaşıma açmak için zorlu şartlarda görev yapıyor.Özellikle 3 bin rakımı aşan bölgelerde kar kalınlığı yer yer 10 metreye ulaşıyor. Ekipler, ağır iş makineleri kullanarak kapanan yolları yeniden ulaşıma açmaya çalışıyor.Kar nedeniyle sık sık ulaşıma kapanan Gökçe, Mezra, Yeşilöz ve Kerkül köylerinin yolları için çalışmalar sürüyor. Bölgedeki ekipler, ulaşımın aksamaması adına gece gündüz görev yapıyor.Beytüşşebap Kaymakamlığı bünyesindeki İlçe Özel İdare ekipleri; dozer, loder ve ekskavatörlerle aylardır karla mücadele yürütüyor.Kış mevsiminin geride kalmasına rağmen yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar yağışı, bölgedeki yaşamı zorlaştırıyor. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yolların kısa sürede tamamen açılması hedefleniyor.