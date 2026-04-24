Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı! Tekrar Türkiye’ye Döndü

Dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonlarından Formula 1, yeniden Türkiye'ye geliyor. İstanbul Park ve FIA (Uluslararası Otomobil Federasyonu) arasındaki anlaşma tamamlandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen Formula 1 Türkiye GP Tanıtım Programı'nda anlaşmayı resmen duyurdu.Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun girişimleri sonrası Türkiye GP'si 2027 yılından itibaren beş yıl boyunca takvimlere eklenecek.Tanıtım kapsamında bir Formula 1 aracı Galataport'tan yola çıktı, Karaköy ve Beşiktaş'ı geçerek Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'ne ulaştı.Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki düzenlenenen tanıtım toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali ve FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem katıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Ülkemizde de Formula 1, gençler başta olmak üzere tüm yaş gruplarında geniş bir takipçi kitlesine ve son derece tutkulu bir taraftar topluluğuna sahip.Yarışlar ülkemizde yaklaşık 19 milyon kişiye ulaşıyor, sosyal medyada ise yaklaşık 7.5 milyon kişi Formula 1'i yakından takip ediyor. 2005 ile 2011 arasında yedi yarış ve COVID döneminde 2020 ile 2021'de iki yarış. İstanbul Park, inşallah 2027 ile 2031 arasında yeniden beş sezon boyunca heyecan dolu ve yüksek kalitede yarışlara ev sahipliği yapacak.Hamilton ve Schumacher rekoru burada egale etti. 2027 yılından itibaren yeniden dönmemizin şampiyonaya değer katacağına inanıyorum. Beş dönem boyunca göz dolduran heyecanlı ve seyir zevki yüksek yarışlara ev sahipliği yapacaktır. Ülkemizin güçlü organizasyon ve modern altyapısına büyük güvenin yeni işareti olarak görüyorum.Türkiye'nin Formula 1 takvimine dönüşünü; ülkemizin güçlü organizasyon kapasitesine, modern spor ve sağlık altyapısına ve elbette Türk milletinin meşhur misafirperverliğine duyulan güvenin açık bir göstergesi olarak görüyorum.Formula 1'in ülkemize ve İstanbul'a geri dönmesine katkı sunan herkesi içtenlikle tebrik ediyorum. Türkiye'nin Formula 1 ile ortaklığının önümüzdeki yıllarda daha da güçlenerek devam etmesini temenni ediyorum.Formula 1'den yapılan resmi açıklamada, 'Türkiye Grand Prix'i, yeni beş yıllık bir anlaşmanın parçası olarak 2027'den itibaren takvime geri dönecek.' ifadeleri yer aldı.Formula 1'in resmi hesabından Türk bayraklı paylaşım da yapıldı.Yarışseverlerin Türkiye Grand Prix'si özlemi, gelecek sene düzenlenecek etapla sona erecek.Gelecek yıl İstanbul'daki 5,3 kilometrelik pistte yeniden F1 araçlarından motor sesleri yükselecek.İlk kez 2005'te F1 takvimine dahil olan Türkiye Grand Prix'si, 2011'e kadar aralıksız düzenlendi.Daha sonra pandemi sırasında bazı etapların iptal edilmesiyle tekrar İstanbul'un ev sahipliği yaptığı yarış, 2020'de seyircisiz ve son olarak 2021'de yarı kapasiteyle gerçekleştirildi.Şu ana kadar İstanbul Park'ta düzenlenen etaplar, kazanan pilotlar ve takımları şöyle:2021 Valtteri Bottas - Mercedes2020 Lewis Hamilton - Mercedes2011 Sebastian Vettel - Red Bull2010 Lewis Hamilton - McLaren2009 Jenson Button - Brawn GP2008 Felipe Massa - Ferrari2007 Felipe Massa - Ferrari2006 Felipe Massa - Ferrari2005 Kimi Raikkonen - McLarenTürkiye Grand Prix'sinde geride kalan 9 yarış sonunda en başarılı pilot, Brezilyalı Felipe Massa oldu.Eski Ferrari pilotu Massa, 2006, 2007 ve 2008'de üst üste 3 yıl podyumun zirvesine çıktı.Büyük Britanyalı Lewis Hamilton 2, Raikkonen, Button, Vettel ve Bottas ise birer kez Türkiye'den kupayla ayrıldı.Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, Mercedes koltuğunda otururken İstanbul'da galip geldiği 2020'deki yarışta şampiyonluğunu ilan etti.Kariyerinin 7. şampiyonluğunu İstanbul'da elde eden Hamilton, Alman Michael Schumacher'in F1 tarihinin en çok şampiyonluk yaşayan pilotu rekoruna da ortak oldu.İstanbul'da 2010'da ise McLaren ile kazanan Hamilton, Türkiye Grand Prix'sinde iki kez zafere ulaştı.İstanbul'da gerçekleştirilen ilk Formula 1 yarışını, Fin sürücü Kimi Raikkonen kazandı.O dönem McLaren-Mercedes takımı adına yarışan Raikkonen, 2005'teki yarışta 1 saat 24 dakika 34.454 saniyelik derecesiyle bitiş çizgisini rakiplerinin önünde geçmeyi başardı.Felipe Massa kariyerindeki ilk birinciliği, 2006'da 1.28.51.082'lik derecesiyle İstanbul'da aldı.Massa, 2007'de 1.26.42.161'lik derecesiyle İstanbul Park'ta üst üste ikinci kez mutlu sona ulaştı.Eski Brezilyalı pilot, 2008'de de 1.26.49.451 ile yine birinci olup İstanbul'da üçüncü zaferini elde etti.İstanbul'da 2009, 2010 ve 2020'deki yarışlarda Büyük Britanyalı pilotlar galip geldi.Brawn GP takımından Jenson Button, 2009'da 1.26.24.848'lik derecesiyle kazandı.Lewis Hamilton, McLaren-Mercedes adına 2010'daki yarışı 1.28.47.620'yle, Mercedes ile İstanbul'da şampiyonluğunu ilan ettiği 2020'deki etabı da 1.42.19.313'le birinci sırada bitirdi.İstanbul Park'ta 2011'de düzenlenen yarışı, 1.30.17.558'lik zamanıyla Alman Sebastian Vettel kazandı.O dönem Red Bull-Renault adına yarışan ve 2011 yılını şampiyonlukla bitiren Vettel'in büyük üstünlük kurduğu Formula 1 sezonunda galip geldiği etaplar arasında İstanbul da yer aldı.F1'de 2005 ve 2006'nın şampiyonu İspanyol Fernando Alonso ile 7 kez dünya şampiyonu Alman Michael Schumacher, İstanbul Park Pisti'nde birincilik elde edemedi.İstanbul'daki ilk iki yarışı ikinci sırada tamamlayan Alonso, 2007 ve 2011'de üçüncü, 2008'de 6'ncı, 2009'da 10'uncu, 2010'da 8'inci oldu.Schumacher ise İstanbul'da 2005'te yapılan yarışı bitiremedi, 2006'da üçüncü sırayı aldı. Sonraki 3 yıl F1'e ara veren Alman pilot, 2010'da 4'üncü, 2011'de 12. sırayı elde etti.Dört kez F1 şampiyonu Verstappen de Red Bull adına İstanbul'da yarıştığı 2020'de 6'ncı, 2021'de ikinci sırayı aldı.Formula 1'de İstanbul Park'ta düzenlenen 9 yarışta 12 pilot, podyum sevinci yaşadı.Felipe Massa, Kimi Raikkonen, Fernando Alonso, Juan Pablo Montoya, Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Jenson Button, Mark Webber, Sebastian Vettel, Valtteri Bottas, Max Verstappen ve Sergio Perez, İstanbul Park'ta podyuma çıkmayı başardı.Kolombiyalı pilot Juan Pablo Montoya, İstanbul Park'ın en hızlı tur zamanını elinde bulunduruyor.McLaren-Mercedes adına yarışan Montoya, 2005'teki müsabakanın 39. turunda 1.24.770'lik derecesiyle İstanbul Park Pisti'nde en hızlı tur zamanına sahip pilot oldu.